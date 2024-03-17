سعد الصغير يحضر حلقة العرافة بـ«مصحف».. ما السر؟

استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها العرافة، الذي يُعرض، على قناتي النهار والمحور، المُطرب الشعبي سعد الصغير، والتي قالت عنه وهبة أنه ضيف لا يوصف بكل كلمات العتاب، لأنه تعدى كل الخطوط الحمراء.

سعد الصغير الضيف الثابت في برنامج العرافة، قال خلال الحلقة إنه هو من طلب تسجيل هذه الحلقة للرد على كثير من التصريحات التي خرجت عنه خلال الأيام الماضية، خاصة في نفس البرنامج من قِبل المُطربة بوسي، وقال: «أنا طلبت أجي علشان حاسس إن في ظلم واقع عليا»، ووافقت الإعلامية بسمة وهبة على استضافته، وأعطته حق الرد.

وقبل أن تبدأ الحلقة، أخرج سعد الصغير، مُصحف القرآن الكريم، وقال: «أنا جيت النهاردة بمصحف علشان لو قلت كلمة غلطت تتقلب عليا وعلى ولادي، ومشوفش خير في حياتي».

