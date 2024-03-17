زعيم المعارضة الإسرائيلي يُهاجم نتنياهو: "ستخسر الحرب ولن تتمكن من استعادة الأسرى"

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال له إنه سوف يخسر الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على موقع (إكس)، وأوردته صحيفة معاريف الإسرائيلية: "تذكر أنت من كان رئيسًا للوزراء يوم 7 أكتوبر (يوم طوفان الأقصى).. ستخسر الحرب، ولن نتمكن من استعادة الأسرى".

ودعا لابيد إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن، معتبرًا أن هذا هو السبيل الوحيد لتقوية الجيش الإسرائيلي، وتجنيد الحريديم، واستعادة العلاقات مع الأمريكيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في مُستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته اليوم، إن حلفاء إسرائيل ذاكرتهم ضعيفة فيما يتعلق بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، مضيفًا أن إسرائيل ستواصل هجومها على قطاع غزة رغم الضغوط الدولية المزدادة.

وأضاف: "إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول.. هل ذاكرتكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ بهذه السرعة نسيتم يوم 7 أكتوبر، أسوأ مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟" على حد تعبيره.

وأضاف: "بهذه السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها".

وأكد نتنياهو مجددًا أن إسرائيل ستواصل هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، زاعما انها ستقوم بإجلاء المدنيين من مناطق القتال. وقال: "سننفذ عمليات في رفح، وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع".

وحذرت الكثير من دول العالم، والمؤسسات الدولية إسرائيل من اجتياح رفح قبل وضع خطة محكمة لحماية المدنيين الذين يتخطى عددهم 1.2 مليون فلسطيني.