مبدأ الشورى.. أحمد عمر هاشم يكشف الدروس المستفادة من غزوة بدر

كشف الشيخ أحمد عمر هاشم؛ عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الدروس المستفادة من غزوة بدر، والدلائل الربانية على ضرورة تطبيق مبدأ الشورى في الأرض.

وأوضح أحمد عمر هاشم خلال تقديمه برنامج «يوميات الرسول» المذاع على قناة صدى البلد، أن غزوة بدر أشرقت بعطاء حضاري رائع، يستفيد منه كل قائد بما فعله الرسول - صلي الله عليه وسلم - من تطبيق مبدأ الشورى الذي كان يقدمه في غزواته.

واستعرض أحمد عمر هاشم قصيده عمر والشورى، قائلاً: يا رافعا راية الشورى و حارسها؛ جزاك ربك خيرا عن محبيها، لم يلهك النزع عن تأييد دولتها؛ وللمنية آلام تعانيها، لم أنس أمرك للمقداد يحمله؛ إلى الجماعة إنذارا وتنبيها، إن ظل بعد ثلاث رأيهم شعبا؛ فجرد السيف واضرب في هواديها، فاعجب لقوة نفس ليس يصرفها؛ طعم المنية مرا عن مراميها، درى عميد بني الشورى بموضعها؛ فعاش ما عاش يبنيها و يعليها، وما استبد برأي في حكومته ؛ إن الحكومـة تغري مسـتبديـها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ؛ رغم الخلاف و رأي الفرد يشقيها.

وأضاف: ضرب النبي لنا في غزوة بدر مثالا في تطبيق مبدأ الشورى، لأن الله نادى به، حيث أنه كان يوم تقوى ورجوع إلى الله، وكان استغاثة بالله.

وأكمل الشيخ أحمد عمر هاشم: مبدأ الشورى فريضة في الاسلام، وكان ليوم بدر كرامته وعزته بفضل وحدة المسلمين وجمع كلمته، وبفضل حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحدهم قد اقتربت ساعة الشهادة وكانت كل غايته أن يمس جسد الرسول.

