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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

زيزو يخوض تدريبات تأهيلية استعدادا لفيوتشر في الكونفيدرالية

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك
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أدى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وخاض "زيزو" تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في ظل خضوعه لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناته من الإصابة في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك - أحمد مصطفي زيزو أيمن مصطفى فيوتشر