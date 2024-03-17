نائب محافظ الجيزة يشهد الاحتفال السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف

شهد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة الاحتفال الذي نظمته منطقة الجيزة الأزهرية بأكاديمية الفنون بمناسبة اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف، بالإنابة عن اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة.

وجه نائب المحافظ رسالة شكر وتقدير لفضيلة الأمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقيادات الأزهر ولجميع الحضور معبرا عن فخره وأعتزازه بمشاركتة في احتفالات اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف.

كما وجه النائب تهنئتة للأخوة الأقباط بمناسبة الصوم الكبير هذا العام مؤكدا خلال كلمته بأن مؤسسة الأزهر الشريف لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والمسلمين حول العالم فهو منارة العلم والعلماء والنور الذي يشع في أنحاء العالم ومنهل الوسطية والقدرة علي التجديد.

كما تحدث نائب المحافظ عن العديد من المواقف التي كان للأزهر فيها دور الراعي الأمين علي رعيته والتي ذكر منها علي سبيل المثال دور الجامع الأزهر في حفظ الأمة من الأنهيار في مواجهة التتار مما ساعد علي إيقاف تقدمهم ومنع دخولهم لمصر الي جانب دور الأزهر في مواجهة الأحتلال والحصول علي إستقلالنا فيما بعد وموقف الازهر من الثورة المصرية 2013 ودعمه للشعب والجيش المصري في حربه ضد الأرهاب ليحافظ الي جانب أجهزة الدولة علي هوية الشعب المصري السمحة ووحدة صفه.

وأشاد نائب المحافظ بالتعاون بين الأزهر ومحافظة الجيزة فهناك دور كبير يلعبه الأزهر الشريف لدعم برامج التنمية بالمحافظة وتوجيه القوافل الطبية لتقديم الكشف الطبي علي المواطنين بالأحياء والمدن خاصة بالمناطق النائية الي جانب المساهمة في توفير السلع والخدمات للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتلبية أحتياجتهم بمختلف المناسبات.

وفي نهاية كلمته عبر عن شكره للدعوة الكريمة متمنيا بدوام التوفيق داعيا الله ان يحفظ مصر وشعبها تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية وأدام لنا نعمة الأزهر الشريف ووفق علمائنا ومشايخنا الأجلاء في دورهم الحيوي في الدفاع عن مقدرات شعبنا الكريم ودعم جهود الدولة لحفظ الهوية الوسطية وحماية عقول شبابنا ومحاربة أهل الشر وأفكارهم الهدامة.

وألقي فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالجيزة ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة وقيادات الوعظ بالأزهر و القس راعي الأقباط الأنجليين بالجيزة كلمات تحدثوا فيها حول دور الأزهر الشريف وأهميتة ومكانتة العالمية والتعريف بتاريخ الجامع الأزهر وأبرز شيوخه وعلمائه علي مدار تاريخه.

حضر الأحتفالية كلا من فضيلة الشيخ الدكتور سمير أبو الخير رئيس الأدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالجيزة وفضيلة الشيخ الدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة والقس بشير أنور نودي راعي الأقباط الأنجليين بالجيزة والقس جبرائيل أديب راعي الأقباط الأرثوذكس بالجيزة والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والدكتورة نهي نبيل مدير أقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد للثقافة والنائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب وعدد كبير من قيادات الأزهر والمشايخ والوعاظ.