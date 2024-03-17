محافظ المنوفية يتفقد التشغيل التجريبي وانتظام العمل بمجمع الخدمات الحكومية بـ"سبك الأحد"

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، جولته الميدانية الموسعة بتفقد التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بسبك الأحد والمقام على مساحة 1050م2 ويضم عدد من المكاتب (التموين ، والشئون الاجتماعية ، السجل مدني، البريد، الشهر العقاري) لضمان تأدية الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعلى أكمل وجه وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري ، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الشئون الصحية.



حيث تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمكتب التموين والبريد والمركز التكنولوجي وتابع السياسة التشغيلية للمجمع ، كما استفسر عن حجم وآلية العمل ونوعية الخدمات بكل قسم وكذا الاطمئنان من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ، مشدداً على ضرورة الاهتمام والاعتناء بالمبنى للحفاظ على الشكل العام للمجمع لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات بشكل أفضل.



كما تفقد المحافظ مركز تنمية طب الأسرة بقرية سبك الأحد على مساحة 1900 م2 ضمن أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة والذي يضم " عيادات تنظيم طب الأسرة ، وصيدلية ، ومكتب صحة ، علاج طبيعي ، أسنان ، معمل ، حضانة للأطفال ، ومشغل ، إسعافات أولية ، غرف تطعيمات ومبادرات سيدات ، وغرف استشارية لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج ، حيث أوضحت وكيل وزارة الصحة بأنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات وتوريد الأساسات ومستلزمات الفرش ، كما تم الانتهاء من الإعداد الجيد للأطقم الطبية لتشغيل المركز لتأدية الخدمة.

وأكد المحافظ على أن المبادرة الرئاسية أولت اهتماما كبيراً بقطاع الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف ، مشيراً حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي يتم تنفيذها لدعم الأسرة المصرية وتنميتها.



هذا وأشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى رأسها مبادرة " حياة كريمة " والتي تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب ، كونها مبادرة تنموية شاملة ومتكاملة في أركانها و ملامحها تهدف في مقامها الأول بناء الإنسان المصري من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية لأهالينا بقرى الريف المصري ولا سيما الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

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