ندوة بمدينة نخل بوسط سيناء عن المبادرات الرئاسية الصحية

نفذت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم ندوة صحية بالوحدة الصحية بنخل بوسط سيناء عن التطعيمات الروتينية و المبادرات الرئاسية بمعرفة محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بإدارة نخل الصحية بناًء على توجيهات الدكتورطارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى والدكتور محمود فتحى مدير الإدارة الصحية بنخل.

وتضمنت الندوة نبذة عن الأمراض المستهدفة بالتطعيم و أهمية التطعيمات فى الوقاية من الأمراض المعدية والتعريف بجدول التطعيمات وعدد الجرعات اللازمة للحماية من كل مرض والفاصل الزمنى بين الجرعات ومتابعة الأطفال الغير مقيدين وإستدعائهم للتطعيم.

كما تناولت الندوة أهمية التطعيم ضد مرض الإلتهاب الكبدى الفيروسى B فى خلال ٢٤ ساعة الأولى من الولادة وأهمية تنظيم الأسرة للأم والطفل والأسرة والمجتمع ووسائل تنظيم الأسرة آمنة ولا تؤثر على الخصوبة مستقبلاً.

كما تناولت الندوة التنويه عن المبادرات الرئاسية التى تهدف إلى تقديم خدمات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة بالمجان. و التعريف بحملة قلبك أمانة للإكتشاف المبكر لأمراض القلب وأهمية المشاركة الإيجابية.