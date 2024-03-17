الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى لليل فى مواجهة ستاد بريست

أعلن باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق ليل، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ستاد بريست، بعد قليل على ملعب "فرانسيس جنيه بلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق ليل كالتالى:

حراسة المرمى: تياغو سانتوس.

خط الدفاع: بافودي دياكيتي، ليني يورو، ايسمايلي.

خط الوسط: نبيل بن طالب، بنيامين اندري، أنخيل جوميز.

خط الهجوم: إيدون زيغروفا، جوناثان دايفيد، هاكون أرنار هارالدسون.

ويحتل فريق ستاد بريست وصافة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 46 نقطة، بينما تحتل فريق ليل المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

