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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس لمواجهة جنوى

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش
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أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفنى لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جنوى، بعد قليل على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالى:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: فيدريكو غاتي، بريمر، دانيلو.
خط الوسط: اندريا كامبياسو، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، فابيو ميريتي، فيليب كوستيتش.
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، فيدريكو كييزا.
ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث فى ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 58 نقطة، بينما يقع جنوى فى المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة.

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