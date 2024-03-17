12 سيارة إطفاء تكافح لإخماد حريق مجمع بنوك في التجمع الخامس.. صور

تكافح قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على حريق نشب داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة،اخطارا مفاده نشوب حريق داخل مجمع البنوك بشارع التسعين بمنطقة بمنطقة التجمع الخامس وعلى الفور تم الدفع بسياراتة اطفاء وتم محاصرةالنيران وجارى اخمادها دون وقوع إصابات.

2BDE173C-1E59-47BD-A389-4EE2560BAD55

79A50A21-D363-43D8-8BC9-94A28F567FC4

48A9406C-D041-4DCA-880C-E70FA66BCA2C

D41B7FE0-4487-4F81-A69D-D4FAE0A62771

BA3A9915-53BF-4289-B5DB-23293A48970A

21343006-6497-4179-9356-937AD6CD96E9

52C759FA-3C67-4111-89D8-C5366F39449C