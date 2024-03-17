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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

12 سيارة إطفاء تكافح لإخماد حريق مجمع بنوك في التجمع الخامس.. صور

الحريق
الحريق
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تكافح  قوات  الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على حريق نشب داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس دون وقوع إصابات.
تلقت  غرفة عمليات النجدة،اخطارا مفاده  نشوب حريق داخل مجمع البنوك بشارع التسعين بمنطقة بمنطقة التجمع الخامس وعلى الفور تم الدفع  بسياراتة اطفاء وتم محاصرةالنيران وجارى اخمادها دون وقوع إصابات.

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12 سيارة إطفاء تكافح حريق مجمع بنوك في التجمع