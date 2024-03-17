برلماني: خطوات جادة من الدولة لإصلاح الموقف الاقتصادي

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الدولة اتخذت خطوات جادة لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، وأن الأمور تسير بقدر الإمكان بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع والمستلزمات.

وأوضح هندى، أن هناك عددا من الخطوات التى اتخذتها الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بشكل كبير، فى الوقت الذى تعمل الدولة على زيادة الإنتاج وإعطاء المزيد من الحوافز للمستثمرين ، إضافة لمعدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام الجاري، إضافة للقضاء على وجود سعرين للصرف فى السوق وهو ما ساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات.

وتابع النائب عمرو هندي: "والدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات الصارمة للنهوض بالاقتصاد وتحسين هذا الملف منها ايضا تحرير سعر الصرف والتسعير العادل للجنيه، والنهوض بالبنية التحتية والمشروعات القومية والمدن الذكية وشبكة الطرق ومنظومة النقل والعمل فى كل المجالات فى آن واحد".

وأشار النائب، إلى أن هذه الخطوات إضافة لتضافر جهود مؤسسات الدولة لإيجاد حلول عاجلة لملف الاقتصاد واستجابة الحوار الوطنى لدعوة رئيس الجمهورية لبحث الملف وعلى وجه السرعة تم مناقشة الأوضاع، وهذا يؤكد ان هناك تضافر وتكامل للجهود والدور الذى تقوم به هذه المؤسسات جميعها والتي أثمرت عن وجود منظومة جديدة تهدف فى المقام الأول لإصلاح الموقف الاقتصادى للدولة ووضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمارات خلال الفترة المقبلة سواء المحلية أو الأجنبية.