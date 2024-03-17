انطلاق فعاليات دورة الشهيد إسلام شاهين الرمضانية في كفر المنصورة بالغربية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية عن انطلاق فعاليات دورة الشهيد نقيب اسلام شاهين الرمضانية لكرة القدم والتي ينظمها مركز شباب كفر المنصورة التابع لإدارة طنطا أول بمحافظة الغربية.

وأشار يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بتفعيل دور مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب عن طريق إقامة الدورات الرمضانية الخماسية فى كرة القدم والسلة والألعاب الجماعيه وكذلك الألعاب الفردية وإقامة الأنشطة الثقافية

وعلى نفس الجانب أكد الدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضه بطنطا أنه سيتم متابعة تنفيذ جميع الأنشطة والمشروعات داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان الكريم بصفه دورية ومستمرة.

حضر الافتتاح النائب محمد عريبى عضو مجلس الشيوخ والنائبة امال عبدالحميد عضو مجلس النواب ومحمد شاهين مدير مركز شباب كفر المنصورة وعدد من القيادات الشعبية والمئات من الأهالي.

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