الأرصاد: أمطار ورياح علي معظم الأنحاء تستمر حتي الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الأحد حتي الثلاثاء حيث يشهد طقس اليوم أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرفة من البلاد وأجواء باردة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى انه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية ، تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة: تكون الأجواء مائلة للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتستمر هذه الأجواء الماطرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.