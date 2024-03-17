دراسة جديدة تكشف عن مدى خطورة تناول الأدوية الهرمونية

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث عن مدى خطورة تناول الأدوية والعقاقير الهرمونية دون حساب و تأثيرها على الصحة العامة والتى قد تتسبب فى اختلال كبير فى انظمة وتوازنات الجسم كما أشار الدكتور ألكسندر إيديغر أخصائي علم السموم والصيدلة إلى أن تناول الأدوية الهرمونية محفوف بالعديد من العواقب السلبية على صحة الإنسان والتي كادت أن تتسبب فى اختلال أنظمة وتوازنات الجسم والناس في كثير من الأحيان لا يعرفون ذلك و يتناولونها دون الرجوع الى الطبيب المعالج مما يكون اكثر ضررا لهم بما فيها حبوب منع الحمل الهرمونية.

كما يصف الأخصائي التدخل بالنظام الهرموني بأنه خطوة دراماتيكية مؤكدا ان تزيد الهرمونات فى الجسم يمكن أن تسبب أمراضا خطيرة وحتى الإعاقة.

ويقول يشكل إدخال هرمون من الخارج سواء كان هرمون طبيعيا أو هرمونات اصطناعيا أو شبه اصطناعي دائما خللا كبيرا في الأنظمة والتوازنات وهذا لا يخلو من عواقب أبدا و لا جدال فيه على الإطلاق هو بالطبع تقليص حياة الإنسان ومن الأفضل تجنب أدوية منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم لأنها تزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم وضعف المبيض والصداع النصفي والاكتئاب كما كشفت الدراسات حول علاقة الاصابة باورام خبيثة نتيجة استخدام وسائل منع الحمل

كما اوصي بتوخي الحذر بصورة خاصة عند وصف مثل هذه الأدوية للأطفال لأن العلاج الهرموني يمكن أن يبطئ نمو الجهاز التناسلي للطفل ما يؤثر على بقية حياته