فنزويلا: الحزب الحاكم يرشح رسميا الرئيس مادورو في الانتخابات الرئاسية يوليو المقبل

رشَّح الحزب الاشتراكي المتحد الحاكم في فنزويلا الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو، لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يوليو المقبل، مما سيسمح له بولاية ثالثة على التوالي دون منافسة حقيقية تلوح في الأفق.



وقبل الرئيس الفنزويلي، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو خلال تجمع للحزب في كاراكاس.



وقال الرئيس الفنزويلي إنه يحظى "بدعم الشعب"، مضيفا: "إنني هنا من أجل الشعب، هنا المرشح ليس مادورو، هنا المرشح هو الشعب".



وصعد مادورو، الخليفة المختار للرئيس الفنزويلي هوجو شافيز، إلى السلطة في مارس 2013 بعد وفاة شافيز، وإذا ما فاز بولاية أخرى؛ فإنه سيستمر في الحكم حتى عام 2031.