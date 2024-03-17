سعر الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 7 مارس 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3348 جنيها للبيع و 3394 جنيها للشراء .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2930 جنيها للبيع و 2970 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2511 جنيها للبيع و 2545 جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1958 جنيها للبيع و1985 جنيها للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 23.44 ألف جنيه للبيع و 23.8 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2155 دولار للبيع و 2156 دولار للشراء.