قوات الاحتلال تقتحم بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم

في منتصف الليل، شهدت بلدتا عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم اقتحامًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال، تضمنت عدة آليات، داهمت البلدتين وشرعت في عمليات تفتيش واسعة في الشوارع والمناطق السكنية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان المحليين وجنود الاحتلال، حيث قام الجنود بإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف، مما أدى إلى إصابة شابين بجروح طفيفة بسبب شظايا الرصاص. تم نقلهما إلى مستوصف الزكاة في عنبتا لتلقي العلاج الضروري.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.