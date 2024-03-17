احذر الألعاب النارية| السجن المؤبد أو المشدد عقوبة بيعها.. وضبط 8 مليون قطعة خلال رمضان الجاري

جرم القانون استخدام الألعاب النارية وحيازتها حيث يعاقب السجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد مواد متفجرة قبل الحصول على ترخيص؛ بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا تم استخدامه لتنفيذ عمل إرهابي.

فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وضبط حائزيها وتجارها والقائمين على تصنيعها؛ نظرا لخطورتها على سلامة المواطنين وتهديد أرواحهم وتسببها في حرائق وكوارث متعددة والتي تلاحظ ازدياد إقبال الصبية والمواطنين على استخدامها في شهر رمضان المعظم والأعياد.

في هذا السياق ترصد «البوابة نيوز» عقوبة حائزي ومصنعي الألعاب النارية كالتالي:

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الصبية قاموا بإلقاء ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلبة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو وأرشدوا عن مصدر شرائهم للألعاب النارية من "إحدى السيدات، تم ضبطها".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فينا عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على مليون صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن مستأجر بمنطقة الجمالية .

وتعود الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط (تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) حال تواجده بمخزن مُستأجر "غير مُرخص" خاص به كائن بدائرة القسم وعُثر بحوزته على (مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 7 مليون قطعة ألعاب نارية مخزنة داخل مخزن بمنطقة الجمالية وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن "مستأجر" (كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) مكانًا لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على (53 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 7 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وبمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية داخل ورشة بدائرة المركز والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها وبحوزته (17 كرتونة بداخلها حوالى مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة – 45 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).

بمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (2 مليون جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.