مناسبات عالمية ومحلية تضيء شهر مارس

السبت 16/مارس/2024 - 11:57 م

يشهد شهر مارس من كل عام العديد من الأيام والمناسبات العالمية المميزة والمهمة والتي تم اعتمادها رسميًا من قبل الأمم المتحدة للاحتفال بها في هذا الشهر. كما يشهد شهر مارس من كل عام العديد من الأيام والمناسبات العربية والمصرية وأيضا الدينية المميزة والمهمة والتي ينتظرها الجميع بشغف ولهفة.

كما أن هذا الشهر من كل عام يتميز بأنه شهر الربيع والخير والإنسانية، إذ تقام فيه أشهر الأيام والاحتفالات العربية والعالمية، والتي يحتفل بها أغلب الناس في مختلف دول العالم، كما يطلق عليه شهر المرأة، حيث تقام فيه العديد من المناسبات الخاصة بالمرأة.

وهنا سوف نعرض هذه المناسبات المصرية والعربية والعالمية لنتعرف على المناسبات والاحتفالات خلال شهر مارس من كل عام. فنجد علي المستوي الدولي والعالمي عدد من الاحتفالات منها يوم 8 مارس الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وهو للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. ويأتي الاحتفال تزامنا مع الاحتفال بذكرى عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذى عقد في باريس عام 1945.

وأيضا الاحتفال بيوم السعادة العالمي في 20 مارس وذلك بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة اعترافًا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب. وقد طرح فكرة تحديد يوم عالمي للسعادة الناشط والفيلسوف والمستشار الخاص للأمم المتحد جايمي ليان لإلهام الناس جميعا حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم مخصص لها، واختار ليان تاريخ 20 مارس على اعتباره يوافق يوم الاعتدال الربيعي، وهي ظاهرة عالمية تحدث حول العالم في الوقت نفسه وبذلك سيشعر العالم حول العالم جميعهم بالشعور نفسه في نفس الوقت.

وفى يوم 21 مارس يكون الاحتفال بعيد الأم، وهو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع، وظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن فأرادوا أن يجعلوا يومًا في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم.

وأيضا من الاحتفالات العالمية نجد العديد من المناسبات خلال هذا الشهر تخص الجانب الصحي.

11 مارس الاحتفال باليوم العالمي للكلى: يمثل اليوم العالمي للكلى أو (WKD) حملة صحية عالمية لرفع الوعي تركز على أهمية الكلى وتقليل تكرر وتأثير أمراض الكلى والمشاكل المرتبطة بها في أنحاء العالم. ويحتفل بهذا اليوم أكثر من 100 دولة في ست قارات.

21 مارس اليوم العالمي لمتلازمة داون حيث يجتمع في هذا اليوم الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون، وأولئك الذين يعيشون ويعملون معهم في جميع أنحاء العالم لتنظيم والمشاركة في الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعي العام وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهية من ذوي متلازمة داون.

24 مارس اليوم العالمي للسل ويهدف إلى بناء الوعي العام حول الوباء العالمي لمرض السل والجهود المبذولة للقضاء على هذا المرض. ولا يزال السل من أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم، حيث يسبب يوميًا هلاك أكثر من 4000 شخص واعتلال ما يقرب من 30000 شخص آخر، علمًا بأنه مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه. وتشير التقديرات إلى إنقاذ أرواح حوالي 58 مليون شخص منذ عام 2000 بفضل الجهود المبذولة على الصعيد العالمي من أجل مكافحة السل.

30 مارس (آخر سبت من شهر مارس): ساعة الأرض وهي حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 في توقيت الدولة المحلي، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

وأيضا على الصعيد القومي في مصرنا الحبيبة نجد أن شهر مارس يتمتع بعدد كبير من الأعياد القومية التي التصقت بالمناسبات الوطنية وبسالة وشجاعة المواطن المصري في مختلف بقاء الجمهورية

فمن محافظات الصعيد ومن محافظة قنا بالتحديد حيث تحتفل بيوم 3 مارس من كل عام بعيدها القومي حيث يذكرنا بالملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا، على الحملة الفرنسية وتكبيدها خسائر هائلة فى نهر النيل، تلك المعركة التى دارت رحاها فى نهر النيل بين جنود الحملة الفرنسية وأبناء قنا عام 1799 فى منطقة "البارود" بمركز قفط جنوبي محافظة قنا، والتى كانت من أشرس وأصعب المعارك التى خاضتها الحملة الفرنسية خلال فترة وجودها فى مصر.

15 مارس تحتفل محافظة بني سويف بعيدها القومي الذى انطلقت فيه مظاهرات ثورة 1919م ضد الإنجليز من بني سويف وبطولات شعب المحافظة ضد الإنجليز، حيث خرج أهالي بني سويف مسيحي ومسلم، فقطعوا خط السكة الحديد على قطار المدد الإنجليزي في مشهد وطني وجسارة غير مسبوقة، الأمر الذى جعله يوما تاريخيا وعيدا قوميا للمحافظة.

وفي يوم 15 مارس أيضا احتفال محافظة الفيوم بعيدها القومي وذلك تخليدًا لوقفة أبناء محافظة الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919 بقيادة حمد باشا الباسل، كما تحتفل المحافظة في نفس اليوم، بذكرى إتمام مشروع وادي الريان لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون، وربط بحيرتي وادي الريان.

كما تحتفل محافظة المنيا بعيدها القومي يوم 18 مارس ذلك تخليدًا لذكرى ثورة أبناء المنيا ضد الإنجليز لاعتقالهم سعد زغلول وزميله على شعراوى (ابن المنيا) وعبد العزيز فهمي، ولكي يشل أبناء المنيا تحركات المستعمر قاموا بقطع السكك الحديدية فانقطعت الصلة بالقاهرة

وايضا الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء 19 مارس وهو يوافق اليوم الذى تم فيه رفع العلم المصري على طابا والتي كانت آخر بقعة من الأرض المصرية تم استرجاعها من المحتل الإسرائيلي.

31 مارس: العيد القومى لمحافظة الجيزة، اعترافًا بالدور الذي قام به أهل قرية "الشوبك" احدى قرى البدرشين بمحافظة الجيزة أثناء ثورة الشعب المصرى سنة 1919، ضد الاحتلال الإنجليزي دفاعًا عن أراضيهم، حيث امتد لهيب الثورة المصرية الى صعيد مصر فتحركت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة لاخمادها وعندما علم بذلك أبناء قرية "الشوبك" تصدوا لقطار الجنود ورفضوا ان يمروا ودارت معركة غير متكافئة استشهد فيها 21 شهيدا وقبض على عدد كبير من أبناء القرية بتهمة قتل ضابط وجندي من جنود الاحتلال.

كما تحتفل مصر في يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

وأخيرًا نختم مقالنا عن مناسبات شهر مارس وذلك بذكر أهم المناسبات الدينية التي تمتع بها شهر مارس في هذا العام والتي شملتها العناية الإلهية بتوحيد صفوف الشعب المصري المسلمين والأقباط وذلك ببداية شهر رمضان المعظم وبداية الصوم الكبير في يوم واحد تأكيدًا على أن شعب مصر في رباط ليوم الدين .

حفظ الله مصر وأرضها وشعبها وجيشها.. وتحيا مصر.