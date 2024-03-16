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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الكرملين: تصدينا لهجمات أوكرانية على بيلجورود وكورسك وأوقعنا 550 جنديًا أوكرانيًا

الكرملين
الكرملين
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صرح السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم اطلاعه على الهجمات التي نفذتها أوكرانيا على منطقتي بيلجورود وكورسك، وأن جميع الهجمات قد تم صدها.

وأكّد بيسكوف أن القوات الروسية تمكنت من تحييد ما يصل إلى 1700 جندي أوكراني من أصل 2500 شاركوا في الهجمات، مما أدى إلى خسائر بشرية لا يمكن تعويضها تقدر بـ 550 جنديا.

وقال بيسكوف في تصريح أوردته وكالة تاس الروسية، أن القوات الأوكرانية قامت بعدة محاولات لـ "انتهاك" حدود روسيا خلال الليلة الماضية، وأن جميع تلك المحاولات قد تم إحباطها.

وبلغت خسائر أوكرانيا التي لا يمكن تعويضها ما بين 60% و70%".

وتُظهر هذه التصريحات تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، خاصةً مع استمرار العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا.

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