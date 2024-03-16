أزمة «عليا الوفد» تتصاعد.. وتهديدات بسحب الثقة من «يمامة»

تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية الأزمات داخل بيت الأمة من جديد، وذلك بعد استمرار النائب أيمن محسب في منصة كرئيس لمجلس إدارة جريدة الوفد.

واعتبر العديد من أعضاء الهيئة العليا أن استمرار "محسب" في منصبه هو تحدٍ للهيئة العليا وقراراتها واختبار لمدى قوتها في الحفاظ على استقرار بيت الأمة.

وقالت "مصادر" من داخل حزب الوفد، إن اجتماع الهيئة العليا القادم سيتقدم عدد من الأعضاء بطلب بسحب الثقة من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب حيث إنهم يتهمونه بعدم تنفيذ قرارات الهيئة.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك حالة غضب كبيرة داخل الحزب في انتظار انفراجة حقيقة وتدخل شيوخ الوفد لتنفيذ قرارات الهيئة العليا والخاصة بإعادة تشكيل مجلس ادارة الجريدة برئاسة يمامة وسكرتير عام الحزب.