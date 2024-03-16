(خاص) وائل الفشني «للبوابة نيوز»: نجاح تتر الحشاشين جبر من ربنا سبحانه وتعالى

قال الفنان وائل الفشني، إن تتر الحشاشين من أصعب التترات التي مرت عليا رغم تقديمي العديد من التترات الناجحة منهم بين الرفاعي وغيرة، لأن أغنية التتر تحتاج الي طبقات صوت معينة “رباعيات الخيام”، والتي قدمتها الست "أم كلثوم"؛ ولذلك كانت الأصعب في حياتي، واعتبر نجاح تتر الحشاشين جبر من ربنا سبحانه وتعالى.

وأكد الفشني في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" أن المسلسل عالمي بكل الإمكانيات، حيث إنني كنت مريضا قبل تسجيل تتر الحشاشين وهو ما صعب عليا الأمر بشكل كبير بخلاف ظروف عائلية خاصة كانت من الممكن ان تمنعني من أداء التتر بشكل جيد، وهي مرض عمي الذي يتواجد عندي في منزلي ولهذه الأسباب كانت الأمور تصعب عليا قبل تسجيل التتر.

وحول اختياره لأداء تتر الحشاشين أشار إلى أن الشركة المتحدة لها الفضل الأكبر عليا باختياري لأداء تتر الحشاشين، وكلمني المنتج الفني أحمد أبو الفتوح وتقابلنا بحضور الموسيقار العالمي التونسي أمين أو حافة وتحدثنا عن مشاركتي في تتر مسلسل الحشاشين، وتم التسجيل رغم كل الظروف المحيطة بي، حتى يخرج بهذا الشكل وينال إعجاب الجميع والحمد لله.