"الشعب الجمهوري" بالفيوم يطلق مبادرة «مع الناس» لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة

أطلق حزب الشعب الجمهوري بالفيوم مبادرة «مع الناس» بالعديد من مراكز وقرى المحافظة ،والتي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪ خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مديرية التموين.

وأوضح مراد العمدة أمين عام الحزب بالفيوم أن المبادرة انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك بالعديد من مراكز وقرى المحافظة وشهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين.

وأضاف مصطفى فرغلي البنا الأمين المساعد لشؤون الإعلام أنه تم توفير عدد من المنافذ الثابتة بمدينة الفيوم بالإضافة إلى منافذ السيارات المتنقلة التي تجوب المراكز للوصول إلي المواطنين بالمناطق النائية والتي انطلقت بمدينة وقري مركز إطسا.

وأكد أن أمانات المراكز قامت بتنظيم سلسلة من المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مراكز وقرى المحافظة خاصة السلع الاستراتيجية ، مؤكداً أن الأمانات ووحداتها القاعدية تكثف جهودها بإطلاق العديد من المبادرات للتخفيف عن المواطنين وتلبية متطلباتهم، وإحتياجاتهم في كافة المجالات.

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