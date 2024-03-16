مدمن يهشم رأس والده بعصا خشبية في نهار رمضان

أقدم مدمن على إنهاء حياة والده ضربا بعصا خشبية في مشاجرة نشبت بينهما لرفض المجني عليه إعطاءه أموال لشراء المواد المخدرة في نهار رمضان بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم عبدالباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال خمسيني به آثار إصابات بالرأس وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه "مدمن" بسبب رفض والده إعطائه اموالا لشراء مواد مخدرة فقام بالإمساك بعصا والتعدي بالضرب على رأس والده في نهار حتي الموت ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.