"أنوثتهم سبب نسبة من الطلاق".. رامز جلال يقدم ضيوف الحلقة السادسة من برنامجه

يستضيف الفنان رامز جلال عدد من نجوم الوسط الفني من خلال برنامجه "رامز جاب من الآخر"، حيث كان ضيفا الحلقة السادسة كل من الفنانة السورية مرام علي والفنانة اللبنانية باميلا الكيك، عبر قناة Mbc مصر عقب آذان المغرب.

وقال رامز في بداية الحلقة: "البنزين والنار مينفعش نحط البنزين جنب النار، وسبب من نسبة الطلاق في الوطن العربي هي أنوثتهم".

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.