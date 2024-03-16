الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام أمام فولهام

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فولهام، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق توتنهام، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره فولهام بملعب كرافين كوتيج، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين، هجوم السبيرز أمام فولهام، رفقة السويدي ديجان كولوسيفسكي وبرينان جونسون.

ويجلس البرازيلي ريتشارليسون على مقاعد البدلاء، بجانب الألماني تيمو فيرنر صفقة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز الثاني عشر وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل توتنهام لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دراجوشين - أودوجيو

خط الوسط: بيسوما - بابي سار - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - برينان جونسون.