توتنهام يحقق انتصارًا مثيرًا على برايتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام فوزا مثيرا على برايتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "توتنهام هوتسبير" في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برايتون في الدقيقة 17 من زمن المباراة عن طريق باسكال جروس، لكن توتنهام لم يستسلم ونجح في التعادل في الدقيقة 61 من زمن المباراة عن طريق بابي ماتار سار.

في الوقت القاتل من المباراة، وتحديدا في الدقيقة 90+6، خطف برينان جونسون هدف الفوز لتوتنهام ليكمل انتفاضة فريقه ويقوده إلى المربع الذهبي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 47 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد برايتون عند 35 نقطة في المركز الثامن.