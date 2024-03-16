أول طلب إحاطة بشأن حريق استوديو الأهرام

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الأهرام امس الجمعة وامتد للعمارات المجاورة.



قال النائب إنه تواجد وكل قيادات المحافظة وقوات الدفاع المدني والأمن في موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق الذي امتد لساعات طويلة رغم الجهود المبذولة.



واوضح منصور انه تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم وإخماده دون خسائر في الارواح.



وأشار النائب إلى أن وزيرة الثقافة حضرت لموقع الحادث لمتابعة الأوضاع وتساءل عن مسؤولية وزارة الثقافة عن الحريق وطالب بتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة حيث اندلعت النيران في اكثر من ٧ عمارات تاركة آثارا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح.



وطالب النائب بمعرفة سبب الحادث والمسؤولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة مشددا على ضرورة تعويض المتضررين وإيجاد سكن بديل فورا.