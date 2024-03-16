صلاح بإطلالة مميزة.. وليفربول يمجد إبداعه قبل مواجهة مانشستر يونايتد (فيديو وصورة)

ظهر محمد صلاح لاعب خط وسط فريق ليفربول بشكل جديد قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق مانشستر يونايتد، المقرر لها الخامسة والنصف مساء غدٍ الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

نشر محمد صلاح عبر الصفحة الرسمية له على موقع "إكس" صورة له بطاقم جديد لافتا الأنظار لعشاقه ومحبيه.

من جهة أخرى، غازل نادى ليفربول نجمه المصري الدولى محمد صلاح بعد تألق الفرعون وقيادته الريدز لتحقيق فوز كبير على ضيفه سبارتا براج بنتيجة 6-1، فى المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

ونشر الحساب الرسمي للريدز فيديو للمسة السحرية لصلاح التي لعبها بكعبه من بين أقدام مدافع سبارتا براج معلقا عليه: في رمضان؟ في رمضان؟ ، سحر محمد صلاح لا يتوقف.

في رمضان؟؟ في رمضاااان؟ 😂



سحر محمد صلاح لا يتوقف 🪄pic.twitter.com/qY0c9X1Cml — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 16, 2024

وشهدت المباراة تألق محمد صلاح بشكل لافت بعدما سجل هدفًا وصنع 3 آخرين ما جعله اللاعب الأول بتاريخ الريدز الذي يسجل 20 هدفًا وأكثر بجميع البطولات، بالإضافة الى بلوغه الى 86 أسيست ليكون رابع أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الفريق.

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي عن مواجهة نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم نجمنا المصري محمد صلاح لنظيره أتالانتا الإيطالي بعدما انتهت منافسات دور الـ 16.