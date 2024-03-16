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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تحريات مكثفة فى واقعة حريق دار أيتام بمنطقة السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تجرى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحريات مكثفة فى واقعة حريق دار أيتام بمنطقة السلام.

ونشب حريق فى دار أيتام بمنطقة السلام ،اليوم السبت، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة الى موقع البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق دار رعاية أيتام فى السلام ، وعلي الفورانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران امتدادها إلي المجاورات.

وأخلت قوات الشرطة دار الأيتام من المتواجدين بداخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية .

 

ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها،  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 سيارات إطفاء بمنطقة السلام