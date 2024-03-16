استمرار أعمال اختيار المرشحين لمنصب رئاسة جامعة الأقصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، اليوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، لاختيار المُرشحين لرئاسة الجامعات الحكومية المصرية.

اعلن المجلس الأعلي للجامعات اليوم، عن القوائم المبدائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة بخمس جامعات حكومية، حيث كان قد دكتور حسن منصور رئيس جامعة بني سويف ورئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلي للجامعات، تم فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس جامعة أمس السبت الموافق ٢٤ ويستمر التقديم حتي يوم الخميس المقبل الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

واكد منصور، خلال تصريح خاص للبوابة نيوز، أنه غير مسموح قانوناً بإعلان اسماء المتقدمين للترشح لشغل المناصب خلال فترة التقدم، حيث يجب أن يتم الإعلان بشكل رسمي وفق بيان رسمي من اللجنة المختصة والمجلس الأعلى للجامعات .

وأشار منصور، إلي أنه تم إعلان القوائم المبدائية للمتقدمين للترشح يوم الخميس الموافق ٢٩ فبراير بعد الساعة الثالثة ظهراً، وتم تلقي الطعون خلال يومي ٣ و٤ مارس، كما تم البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية للمرشحين يوم ٦ مارس .

وكان قد أعلن المجلس الأعلي للجامعات علي موقعه الإلكتروني خلال بيان رسمي، عن فتح باب الترشح ل5 جامعات حكومية هما : " جامعة القاهرة، جامعة بورسعيد، جامعة أسوان، جامعة الأقصر، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية" يوم السبت الماضي الموافق 24 فبراير .

وقد جاء نص البيان كالتالي " إنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21-4-2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24-4-2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة/الأكاديمية طبقاً للجدول الزمني، كالتالي:

• جامعة القاهرة

• جامعة بورسعيد

• جامعة أسوان.

• جامعة الأقصر

• أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. "

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