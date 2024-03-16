"المؤتمر" يطالب المواطنين بالتكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة، حملت العديد من الرسائل الهامة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وكذلك القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه المنطقة في كافة المجالات.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن من أهم رسائل كلمة الرئيس السيسي، هي أن الدولة المصرية تسير بخطى ثايتة لتخطي الأزمة الإقتصادية الحالية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها الدوله كعنصر هام وأساسي في النحاح لجذب الإستثمارات وتحقيق التقدم الإقتصادي الذي ننشده.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن موقف الدولة ثابت وقوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس السيسي في كلمته وتأكيده على رفض مصر التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، والتحذير من اتساع رقعة الصراع.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعمها لأشقائها في قطاع غزة وستظل تؤكد أن أي حل للقضية الفلسطينية لن يكون بدون الاعتراف أولا من قبل المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية ومساندين لها وفلسطين في قلب كل مصري وفي قلب كل عربى.

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، جميع المواطنين إلى التكاتف والتعاون مع الأجهزة الأمنية، من أجل التصدي لأي مخاطر أو تهديدات قد تُواجه الوطن، قائلا:« وحدتنا الوطنية هي أقوى سلاح في مواجهة التحديات».