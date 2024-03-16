حريق استوديو الأهرام.. إزالة عقار متفحم بالكامل خشية انهياره على المواطنين

تسبب حريق استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في الجيزة، في تضرر عدد من العقارات المجاورة، وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحادث.



وقال اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمعرفة مدى تضرر العقارات المجاورة للحريق، وتم إخلاء جميع السكان وحصر العقارت المنكوبة وعددها 7 عقارات بينها عقار متفحم بالكامل.

وأكد رئيس الحي، إزالة العقار المتفحم فور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة للعقار وتحديد الموقف الفنى الملائم بما يضمن تحقيق عوامل الأمان؛ حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وأوضح" راشد "بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الاطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.









