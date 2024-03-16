الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يستخدم حياة وأرواح الفلسطينيين كورقة للابتزاز السياسي

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بموقف دولي إنساني من خلال قرار ملزم في مجلس الأمن يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات لهم بشكل مستدام وتحرير الملايين من الفلسطينيين المدنيين من براثن أجندات نتنياهو الشخصية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الخارجية الفلسطينية، فإن نتنياهو يسعى لتحقيق أهداف العدوان عبر معركته الدبلوماسية واستمراره بإطلاق التهديدات بشأن اجتياح مدينة رفح دون عرض خطة واقعية لحماية المدنيين.

وأوضحت الخارجية أن نتنياهو يستخدم حياة وأرواح الفلسطينيين كورقة للابتزاز السياسي والمساومة ويحاول الضغط على المجتمع الدولي لامتصاص الضغوط لتحقيق أهدافه الاستعمارية.

وأخيرًا، أكدت الخارجية أن القرارات الدولية الضعيفة والتحذيرات لا يمكن أن تحمي المدنيين الفلسطينيين من جرائم نتنياهو ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.