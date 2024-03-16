وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية فى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهيدين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم السبت.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات قوية وإطلاق نار شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قال الصليب الأحمر، إن الوضع الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، في ظل تصاعد أزمة الغذاء بشكل شديد الخطورة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 162 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية.