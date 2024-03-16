شاهد على الفن.. حكاية ستوديو الأهرام العريق بعد احتراقه

تمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب فى ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في الجيزة، خلال الساعات القليلة الماضية أثناء تصوير مسلسل "المعلم" المشارك فى السباق الرمضاني الحالى.

ستودير الأهرام "شاهد على الفن"

يعد ستوديو الأهرام أحد أعرق ستوديوهات الفن بمصر والعالم والعربي، وتم تأسيسه عام 1944 ليشارك فى تسطير تاريخ فني للكثير من الأعمال السينمائية والدرامية، وهو أرض احتضنت بين جدرانها وجنباتها وميض الكاميرات ومشاعر وانفعالات قامات فنية جسدت من خلاله وعلى أرضه الكثير من الشخصيات الفنية لأعمال عاشت وستعيش بين وجدان الشعب العربي.

تأسس ستوديو الأهرام على يد يونايين وهم باريس بفليس وأفباخلوس أفراموسيس، ليصبح منارة فنية تحوى معامل تحميض ومساحات كبيرة للتصوير تصل لمساحة 26 ألف متر، وشملت المساحة 3 قاعات للبلاتوه، إلى جانب قاعات عرض وطبع أعمال فنية.

أبرز الأعمال الفنية داخل ستوديو الأهرام

شهد ستوديو الأهرام التحضير والمشاركة بالتصوير والتحميض والإعداد للكثير من الأعمال الفنية الهامة وأشهر الكلاسيكيات فى تاريخ الفن المصرى والعربي، وأبرز الأعمال فيلم "جعلوني مجرما، صراع فى المينا، سيدة القصر، شمس لا تغيب، سر طاقية الإخفاء، غصن الزيتون، عدو المرأة الأيدي الناعمة، كلمة شرف، حافية على جسر الذهب،خلى بالك من عقلك"، وعلى مستوي الدراما كان ستوديو الأهرام شريك فى الكثير من الأعمال الدرامية الهامة أبرزهم مسلسل "نصف ربيع الآخر، المال والبنون، أرابيسك، ليالي الحلمية، حديث الصباح والمساء، السيرة الهلالية، حضرة المتهم أبى، امرأة من الصعيد الجواني، الملك فاروق".



آخر الأعمال الفنية

تم تصوير مسلسل "المعلم" المشارك فى الموسم الرمضاني هذا العام داخل ستوديو الأهرام، والذى نشب الحريق أثناء مشاهد التحضيرات والتصوير للمسلسل، ولكن دون أى إصابات أو أضرار لحقت بأى من فريق العمل، وامتد الحريق ليشمل بعض العقارات المجاورة ولكن دون أى إصابات بشرية أيضا.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفي شعبان، سهر الصايغ، سلوي خطاب، أحمد فؤاد سليم، إنتصار، هاجر أحمد، منذر ريحانة، سلوي عثمان، طارق النهري، أحمد عبدالله محمود، أحمد بدير، حجاج عبدالعظيم، عبدالعزيز مخيون، محمد أبو داوود، محمود الليثي، جان رامز، والإخراج مرقس عادل.