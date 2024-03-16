إدخال 54 مصابا فلسطينيا عبر ميناء رفح لتلقى العلاج بمستشفيات الجمهورية

دخل عبر ميناء رفح البري اليوم /السبت / 54 مصابا، و108 مرافقين فلسطينين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات محافظات الجمهورية.

وقال مصدر مسئول بميناء رفح البري، في تصريحات صحفية، إنه تم أيضا، عبور 300 شخص من حملة الإقامات، و64 شخصا يحملون جوازات سفر مصرية، و24 آخرين يحملون جوازات سفر أجنبية.

وأشار المصدر إلى أنه تم عبور 192 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الجانب الفلسطيني، بينهم 32 شاحنة من ميناء رفح البري، و159 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.