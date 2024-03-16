18 أبريل.. حفل رامي صبري وأحمد بتشان في الكويت

يستعد الفنانان رامي صبري وأحمد بتشان لإحياء حفل غنائي يوم 18 من شهر أبريل المقبل في الكويت ضمن سلسلة حفلات "ليالي العيد " بحديقة الشهيد.

الجمهور الكويتي على موعد مع حفل غنائي مميز بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك حيث يقدم كل من رامي صبري وأحمد بتشان مجموعة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور، وهو من تنظيم "a music".



يذكر أن رامي صبري طرح مؤخرا ألبوما غنائيا بعنوان “النهايات أخلاق”، يتكون من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

وطرح أحمد بتشان مؤخرا أغنيتة "حلال ع اللى يلاقيك" من كلمات عمر يحيى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع ومكساج وماستر محمد شفيق، وإشراف ياسر خليل.

