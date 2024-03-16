أطعمة ونصائح لوجبة لسحور لتفادي الخمول في نهار رمضان

يعد الكسل والخمول في نهار رمضان من المشكلات التي تؤرق الجميع، حيث يعمل تغيير عادات النوم والعادات الغذائية ونقص معدلات السكر في الدم وعدم تناول الكافيين إلى فقدان التركيز والنشاط بشكل كبير، وتقدم لكم "البوابة نيوز" أفضل الوجبات والأطعمة الصحية التي يفضل تناولها في السحور وطريقة استهلاك الماء والشراب من الفطار إلى السحور بشكل مثالي لتفادي الشعور بالنعاس وفقدان التركيز.

1- الموز

يوفر تناول موزة واحدة متوسطة الحجم 26 جرامًا من الكربوهيدرات و3 جرامات من الألياف، والتي يمكن للجسم تحويلها إلى طاقة طويلة الأمد، كما أن فوائد الموز تشمل أنه غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي لوظيفة الكلى والقلب والأعصاب ويقلل تقلص العضلات.

2- الزبادي

توفر عبوة متوسطة من الزبادي االعادي ما يقرب من 8 جرامات من الكربوهيدرات و20 جرامًا من البروتين، تعمل الكربوهيدرات الموجودة في الزبادي على زيادة الطاقة، بينما يمنح البروتين الجسم شيئًا آخر لهضمه، مما يطيل تأثير الكربوهيدرات على الجسم.

3- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات المعقدة، مما يوفر تأثيرات طويلة الأمد على مستويات الطاقة، حيث توفر حبة بطاطا حلوة مخبوزة متوسطة الحجم 24 جرامًا من الكربوهيدرات و4 جرامات من الألياف، وهي غنية أيضًا بالكاروتينات والبوليفينول، والتي توفر خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

4- اللوز

توفر حصة تزن 30 جرامًا من اللوز الكامل نحو 6 جرامات من الكربوهيدرات و6 جرامات من البروتين و14 جراما من الدهون، ولأن اللوز منخفض في نسبة السكر فإنه من غير المحتمل أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويعد أيضًا مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات B وE والمغنيسيوم.

5- السبانخ

يقدم السبانخ العديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما يشمل دوره في تعزيز مستويات الطاقة، فالسبانخ غني بالحديد، وهو عنصر مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ويمكن ربط السبانخ بمستويات الطاقة، حيث أن خلايا الدم الحمراء ضرورية لنقل الأكسجين، والأكسجين ضروري لإنتاج الطاقة.

6- التوت الأزرق

يشتهر التوت الأزرق بلونه النابض بالحياة، ولكنه يتميز أيضًا بعناصر غذائية مثيرة للإعجاب يمكن أن توفر دفعة من الطاقة، يعد التوت الأزرق مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات، وملئ بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي ويقلل من التعب كما يحتوي على 14 ملج من فيتامين C لكل كوب، أي 15% من الكمية اليومية الموصى بها.

7- التمر

تحتوي التمور على الجلوكوز والفركتوز والسكروز، أي أنها غنية بالسكريات الطبيعية ويمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، حيث تحتوي تمرة واحدة منزوعة النوى على 18 جرامًا من الكربوهيدرات، مما يجعلها وسيلة مناسبة لتعزيز الطاقة، ويحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل النحاس والحديد والمنجنيز والبوتاسيوم.

وكذلك يجب الاهتمام بإشباع حاجة الجسم للمياه من الفطار وحتى السحور، وتناول الأطعمة المفيدة والصحية بشكل متوازن والبعد عن الحلويات والأطعمة الدسمة قدر الإمكان، وهناك عدة نصائح لتجنب تأثير الأطعمة التي تتناولها ليلًا على النشاط والتركيز في نهار رمضان، ومن بين هذه الممنوعات

1- الانتباه لنوعية الطعام التي يتم تناولها على السحور، ويفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف ومعادن وفيتامينات، والابتعاد عن الأكلات التي تحتوي على كميات هائلة من الكربوهيدرات.

2- الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على دهون في السحور، مثل المقليات.

3- الحرص على شرب الماء من بعد الإفطار حتى السحور بشكل مثالي.

4- ممارسة أي رياضة خفيفة أثناء الصيام للتخلص من الكسل، ويفضل المشي والبعد عن مسببات التوتر قدر الإمكان.

5- الحصول على الراحة الكافية ومحاولة الحصول على 8 ساعات من النوم.