الجيش الصومالي يعلن مقتل قيادات وعناصر من ميليشيات "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، نجاحه في تصفية قيادات بارزة وعناصر من ميليشيات "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت، أن العملية العسكرية جرت بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة تابعة لمدينة حررطيري بولاية جلمدج (وسط الصومال)، والتي أسفرت عن مقتل نائب مسؤول الجبهات في محافظتي مدج وجلجدود، وقيادي أجنبي، بالإضافة 5 من عناصر المليشيات.

وجاء تنفيذ العملية العسكرية بناءً على معلومات استخباراتية أثناء مرور الميليشيات في طريق منطقة دوماي، حيث نجح الجيش في الاستلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

ويدعى القيادي البارز الذي قتل في العملية العسكرية محمد إسحاق أو-راجي، وكان يشغل منصب نائب مسؤول الجبهات لدى مليشيات "الشباب" الإرهابية في محافظتي مدج وجلجدود.