حريق استوديو الأهرام.. استجواب العمال وفريق العمل التليفزيوني

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث حول الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام السينمائي بمنطقة العمرانية، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعال النيران.
واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان، والعاملين بالأستوديو، وبعض من فريق العمل الذين كانوا متواجدين أثناء التصوير الذي وقع بعده الانفجار، بالإضافة إلى سكان العقارات المجاورة لموقع الحريق، والتي امتدت لها النيران.
وشكلت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة وأجهزة الأمن والنيابة لجنة فنية متخصصة، وذلك لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الضخم الذي شب باستوديو الأهرام ليلًا.
وتعمل اللجنة علي معاينة العقارات المجاورة للحريق والتي طالتها النيران المتطايرة لداخل الشقق السكنية وحرق بعض أثاثها.
كما تقوم اللجنة الفنية بفحص العقارات هندسيًا لمعرفة مدى تضرر تلك العقارات وهل أثرت على السلامة الإنشائية للمباني من عدمه.
كما يقوم رجال الحي والمحافظة على حصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق، والنظر في وضعهم وتوفر مسكن وملاذ آمن لهم.
وكشفت معاينة النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن عدم وقوع خسائر بشرية في حادث الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة.
كما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب بسبب تصوير أحد مشاهد عمل تليفزيوني تجرى تصوير آخر مشاهده بالتزامن مع عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٤.
واستمرت عمليات إخماد الحريق لمدة ٨ ساعات متواصلة وتم السيطرة عليه في ساعات مبكرة من صباح اليوم .
وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.
وكان قد توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.
وأوضح المحافظ أنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.
لافتا أنه تم إخلاء عددًا من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث وتجري عمليات الإطفاء من قبل رجال الحماية المدنية بالجيزة.