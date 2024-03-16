حريق استوديو الأهرام.. استجواب العمال وفريق العمل التليفزيوني

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات المباحث حول الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام السينمائي بمنطقة العمرانية، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، وبيان سبب اشتعال النيران.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود العيان، والعاملين بالأستوديو، وبعض من فريق العمل الذين كانوا متواجدين أثناء التصوير الذي وقع بعده الانفجار، بالإضافة إلى سكان العقارات المجاورة لموقع الحريق، والتي امتدت لها النيران.

وشكلت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة وأجهزة الأمن والنيابة لجنة فنية متخصصة، وذلك لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الضخم الذي شب باستوديو الأهرام ليلًا.

وتعمل اللجنة علي معاينة العقارات المجاورة للحريق والتي طالتها النيران المتطايرة لداخل الشقق السكنية وحرق بعض أثاثها.

كما تقوم اللجنة الفنية بفحص العقارات هندسيًا لمعرفة مدى تضرر تلك العقارات وهل أثرت على السلامة الإنشائية للمباني من عدمه.

كما يقوم رجال الحي والمحافظة على حصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق، والنظر في وضعهم وتوفر مسكن وملاذ آمن لهم.

وكشفت معاينة النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن عدم وقوع خسائر بشرية في حادث الحريق الضخم الذي نشب في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة.

كما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب بسبب تصوير أحد مشاهد عمل تليفزيوني تجرى تصوير آخر مشاهده بالتزامن مع عرضه في شهر رمضان ٢٠٢٤.

واستمرت عمليات إخماد الحريق لمدة ٨ ساعات متواصلة وتم السيطرة عليه في ساعات مبكرة من صباح اليوم .

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات.

وكان قد توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

وأوضح المحافظ أنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

لافتا أنه تم إخلاء عددًا من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث وتجري عمليات الإطفاء من قبل رجال الحماية المدنية بالجيزة.

67E349EA-C359-43F0-ABEA-2A8A91325466

A58B1E83-3E52-44C2-B734-7BE9AFD485E9

8B7C5058-EED7-4B2B-AED1-39B4061EBBF7

AC44CA82-C165-46CD-89D4-D601202B02F8

D4D9B0CD-7728-4654-BDDE-E873263F62C7

6AFDC51A-8ABC-4CB5-BB70-596D5474D778

813EC623-8266-4516-BE9A-C6CE7CD6F5B9

BCEA0FA6-66D3-42F8-9896-0E5EF4A21AC0

312EB56A-28DB-4B1D-8BAA-557A57FE6910

47AEEC1E-5BD6-492A-A4A8-6E8919A63BA1

9196E03B-7F31-4EFA-B787-A4A2827F145D

767FC8CB-FE1B-4E5C-8668-29B6247E7558

03B63180-4549-45FE-984B-21DEAB42FCEF

CA810675-ECE5-4EB8-B7EA-7DF79463740F