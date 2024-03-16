بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن 3 قرى بدمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى 450 مم على طريق المحور، الأمر الذى ترتب عليه توقف محطة مياه عزب النهضة مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن مناطق شطا، غيط النصارى والسيالة .

وأعلنت الشركة في بيان لها صباح اليوم السبت، أنها تأسف لهذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال أى شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٣٠١٩٣٣٣.

وتابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط والعميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، حيث اجتمع مع اللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى مركز كفر سعد " الدهايمة والنواورة والتوفيقية ".

تلى ذلك اجتماع مع شركة الانتاج الحربى المشروعات " المقاول للرئيسى لمشروعات حياة كريمة بحضور العميد محمد شعبان قطاع المشروعات بالانتاج الحربى لمتابعة اخر المستجدات التنفيذية لعدد ٤ محطات مياه ، والشبكات الناقلة والداخلية لمياه الشرب لعدد ٢٨ قرية وشبكات إنحدار وروافع الصرف الصحى لعدد ١٣ قرية .

تناول الاجتماع آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن لجميع قرى الجمهورية.