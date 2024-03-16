أعلام الأقاليم| محمد السيد عيد.. رجل من هذا الزمان

أنجبت مصر عددًا كبيرًا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دور بارز في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الإبداعية، وذلك من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان "العودة إلى الجذور" تتناول من خلالها عطاءهم الأدبي وسيرتهم الذاتية.

وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

وبطل هذه الحلقة الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، الذي يعد واحدا من أهم الكُتاب البارزين في الحياة الثقافية، والذي نشر أول عمل أدبي له في مجلة النصر الخاصة بالقوات المسلحة، وعمل في الثقافة الجماهيرية في بداياته من قصر ثقافة الحرية، وكتب أول مسلسل له عن "مقدمة ابن خلدون"، الذي اعتبره بمثابة التحدي الأكبر لما يحمله هذا الكتاب من دراسات فلسفية، ونجح في كتاباته خلال ١٨ يومًا.

كما يعد واحدا من أبرز المفكرين والكتاب المصريين، فى حرب أكتوبر عام 1973، وكرمته الهيئة العامة لقصور الثقافة كواحد من الكتاب والمثقفين، الذين شاركوا في الحرب.

قدم الكاتب محمد السيد عيد عددا من الأعمال الدرامية للإذاعة والتليفزيون، منها مسلسلات "الزيني بركات، قاسم أمين، زمن العطش، الشهاب، علي مبارك، شاطئ الخريف، مشرفة رجل من هذا الزمان، الغزالي، ابن رشد، وغيرها. بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية، والنقدية وكتب الأطفال.

نال محمد السيد عيد العديد من الجوائز الهامة منها جائزة أحسن كاتب سيناريو من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون 1996، عن مسلسل الزيني بركات، أحسن كاتب سيناريو 2003 عن مسلسل قاسم أمين، الجائزة الفضية لأحسن مسلسل عن "مسلسل الشهاب"، وجائزة المجلس القومى لحقوق الإنسان 2011 عن مسلسل مشرفة، والجائزة الفضية لأحسن مسلسل عن مسلسل "مشرفة" من مهرجان الخليج 2012.

الجائزة الذهبية لأحسن مسلسل سيرة من مونديال الإذاعة والتليفزيون 2012 عن مسلسل "مشرفة" الجائزة الفضية من اتحاد الإذاعات العربية بتونس 2012 عن مسلسل "مشرفة"، كما حاز جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، وشغل منصب نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأسبق، ويشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة نادي القصة بمصر.

يقول الكاتب محمد السيد عيد : إن اتجاهه مسلسل "الزيني بركات" الذي كتبه يعتبر أحد عوامل نجاحه كسيناريست، وبعدها اتجه لكتابة في مجال المسرح فقمت بتأليف ٩ كتب ومقالات لا حصر لها، هذا إلى جانب الكتب التي نشرتها في مجالي التاريخ والفلسفة، أشهرها كتاب "في مواجهة التكفير" الذي ناقشت فيه فكر التكفير لدى سيد قطب وأتباعه.

تقلد الكاتب محمد السيد عيد عدة مناصب، منها نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائب رئيس اتحاد الكتاب، وأسهم بالعديد من الأعمال التى كتبها للدرامية والتى لاقت إعجاب الكثيرين منها قاسم أمين ومصطفى مشرفة، بالإضافة إلى مقالاته ومؤلفاته عن فنون الدراما والإذاعة التليفزيونية، ومنها تحقيق مسرحية الكلمات المتقاطعة لنجيب سرور، ومسرحية عقيلة لبيرم التونسي وغيرها.