ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تونس وسوريا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في المجال الديني لنشر قيم الوسطية

تونس وسوريا
تونس وسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور إبراهيم الشائبي، والسفير السوري لدى تونس محمد محمد، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الديني من خلال نشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف الفكري ومجابهة التشدد الديني.

وذكرت وزارة الشؤون الدينية التونسية - في بيان - أن الدكتور الشائبي استقبل في مقر الوزارة السفير السوري، حيث سلمه رسالة خطية من نظيره السوري الدكتور محمد عبد الستار. ‏

‏ ‏وأشار البيان إلى أن اللقاء حضره ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من مسؤولي وزارة الشؤون الدينية التونسية.

تونس سوريا