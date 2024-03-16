بالصور.. جهود للسيطرة على النيران في العمارات المجاورة لاستوديو الأهرام

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق استديو الأهرام ولكن العمارات المجاورة لا تزال مشتعلة.

وتم الدفع 30 سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق، وعدد 4 خزان مياه.

وعند اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة اجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء.

كما تم إخلاء عددًا من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من اعمال الاطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

كما توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.