«الجميع بخير».. رسالة مصطفى شعبان للجمهور بعد حريق استوديو الأهرام

حرص الفنان مصطفى شعبان على طمأنة محبيه بعد اندلاع حريق داخل استوديو الأهرام بعد أن التهم الحريق ديكورات مسلسل "المعلم"، وقال: "الحمدلله الجميع بخير.. وكنا انتهينا من التصوير.. وغادرنا المكان، ولكن الحريق كبير وأتمنى السلامة للجميع".

وكشف محمد الشواف مؤلف العمل عن الحادث، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، قائلًا: "استديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يارب لطفك يا رب".

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.