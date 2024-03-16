شهر الخير في «مدينة السلام»| أجواء رمضانية وأمسيات فنية تجذب السائحين بشرم الشيخ

تعد «مدينة السلام» شرم الشيخ، من أفضل الوجهات السياحية للزيارة فى شهر رمضان، حيث تشتهر بالأجواء الاحتفالية الرمضانية فى جميع شوارعها وميادينها والأضواء التى تملأ مساجدها وعلى رأسها مسجد الصحابة فى السوق التجارى القديم ومسجد المصطفى.

«البوابة نيوز» رصدت الأجواء فى فنادق شرم الشيخ لشهر رمضان المبارك، حيث قامت معظم الفنادق ببناء مجلس رمضان "الخيام العربية" المزينة بالوسائد المزخرفة والسجاد العربى الأصيل للاحتفال بوجبة الإفطار كل يوم خلال الشهر الكريم، وتشمل الوجبة مجموعة مُتنوعة من المأكولات التى تعكس الثقافة المصرية وأيضًا السحور.

وحرص عدد من الفنادق على تصميم هلال رمضان باللون الذهبى مرسوم عليه مجموعة من الفوانيس موزعة على واجهة الهلال ويتدلى أعلى قمة الهلال فانوس كبير، بجانب إضافة وحدة إضاءة للهلال والفانوس وبجوار الهلال يوجد مدفع رمضان وقاعدة بلدى.

الخيمة الرمضانية تبهر السائحين

وتعيش شرم الشيخ أجواء رمضانية متنوعة ومختلفة ويسعد السائحون من مختلف جنسيات العالم بهذه الأجواء الرمضانية. وتتسابق الفنادق فيما بينها لجذب أكبر عدد من السائحين إليها، وذلك من خلال تقديم برامج متنوعة تناسب الشهر الفضيل، وتعد المنتجعات والفنادق السياحية الخيم الرمضانية والعروض المختلفة لجذب السائحين وخاصة العرب لقضاء شهر رمضان فى منتجعات شرم الشيخ، ومنها عمل الخيمة الرمضانية التى نالت إعجاب السائحين خاصة أنه جرى تنفيذها بشكل يظهر ملامح ونفحات شهر رمضان الكريم، مما زاد من انبهار السائحين.

كما أن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد إقبالًا سياحيا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك، خاصة من السياحة الداخلية ثم العربية والأجنبية من مختلف الجنسيات، والأجواء الرمضانية التى حرصت المنتجعات على نشرها هذا العام، نالت إعجاب السائحين المصريين والعرب بشكل عام وأبهرت الأجانب بشكل خاص، بل حرص عدد كبير من السائحين الأجانب على تناول طعامهم تزامنًا مع موعد الإفطار، ومشاركة إخوانهم فى الاستمتاع بأجواء وليالى الفن الرمضانية بداية من موعد الإفطار حتى السحور، كما يفضلون الجلوس فى الخيمة الرمضانية حتى موعد السحور.

وأن معظم الفنادق السياحية لا تعتمد خلال شهر رمضان الكريم على معدلات الإشغال السياحى فقط، بقدر اعتمادها على زيادة الدخل الاقتصادى من خلال تقديم الأكلات الرمضانية على موائد الإفطار وخلال السهرات داخل الخيمة حتى السحور، وأن نسبة الإشغال السياحية مرتبطة بدرجة كبيرة بمدى العروض التى توفرها الفنادق، ومدى مناسبة هذه العروض مع المناسبات الاجتماعية العالمية.

بينما قال أحد مديري فنادق شرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية تحرص على مواكبة المناسبات الاجتماعية والأعياد المختلفة لجذب أكبر عدد من السائحين، وذلك من خلال التطوير فى العروض التى تقدم وتطويعها بحيث تتناسب مع المناسبة الاجتماعية خاصة إذا كانت المناسبة تخص شريحة كبيرة من المواطنين حول العالم، لذا حرصت المنتجعات السياحية خلال شهر رمضان على تعديل وتطوير بعض الفقرات التى اعتادت على تقديمها لتناسب وتواكب مع الشهر الكريم، وقوبلت هذه الأفكار باستحسان جميع السائحين المترددين على المدينة.

وأوضح أن من أهم العروض التى جرى تطويرها ونالت إعجاب السائحين الأجانب قبل المصريين والعرب الخيمة الرمضانية، مع تعالي أصوات الأغاني الرمضانية، مؤكدًا أن هذه العروض نالت إعجاب كل السائحين من مختلف جنسيات العالم، هذا بجانب الأجواء والديكورات الرمضانية التى تقدم لهم فى المطاعم ضمن بوفيه الإفطار.

وأضاف أن الفنادق تتسابق لاجتذاب النزلاء والضيوف من خلال ابتكار العروض الجاذبة، عروض على وجبات السحور والإفطار، مشيرًا إلى أن الفندق يقدم عددًا من العروض بالنسبة للنزلاء خلال الشهر الكريم.