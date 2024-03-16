سلة الزمالك تهزم هليوبوليس في دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 70 - 50، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة دوري السوبر.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
23 - 12
37 - 32
51 - 47
70 - 50
من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره المصرية للاتصالات، يوم الإثنين المقبل، على صالة القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة دوري السوبر.
ويضم الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" كل من: وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، وطارق كيمب مدربًا عامًا، ومحمد سعيد معدًا بدنيًا، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، وإسلام جمعة طبيبًا، وإياد مصطفى محللًا للأداء.