زيارة رعوية لكنيسة أم النور ببلنصورة

قام مساء أمس الجمعة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها بترأسه احتفال الصلاة ورتبة التوبة، وكان في استقباله الأب بطرس خلف راعي الكنيسة.

وذلك وبحضور الأب بسكولاي والأب شربل متى الماروني والأب متي رزق راعي كنيسة القديسين بطرس وبولس عزبة فانوس.



تخلل الاحتفال فقرات صلاة وترانيم.



وألقى كلمة تأمل حول التوبة في زمن الصوم المقدس هي مسيرة يومية مع الله تساعدك على التمييز واكتشاف محبة الله المجانية.

قدم الأب باسكولاي كلمة حول سر الاعتراف وأهميته في حياتنا الروحية.



ثم استقبال الآباء الكهنة اعترافات أبناء الرعية في جو من الهدوء والروحانية.



قدم الأب الراعي كلمة شكر فيها الحاضرين ومنح نيافته البركة الرسولية.

وعلى هامش الزيارة افتتح صالة ألعاب رياضية ( الجم ) لخدمة أبناء القرية.