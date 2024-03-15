بالصور.. إنشاد ديني و"تنورة" احتفالا بحلول شهر رمضان في شوارع بورسعيد

أحيت فرقة المتيم للإنشاد الديني، بقيادة الفنان محمد مهران، احتفالية مجانية، مساء اليوم الجمعة، بأحد شوارع حي العرب الشعبي الشهير في محافظة بورسعيد، احتفالا بشهر رمضان المبارك، بحضور أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرة "التنورة" وكلمات ترحيبية بالحضور.

قدمت فرقة "المتيم" باقة من أجمل الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية والقصائد العربية التي تجاوب معها المواطنين الذين ألتفوا حول الفرقة في الشارع، ومن بينها: "المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، ميلاد طه، اللهم صلى وسلم، طلع البدر علينا".

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